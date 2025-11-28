Samanyolu Haber /Gündem / Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar: Geri dönüyor! /28 Kasım 2025 11:05

Hapis cezası alan Fatih Altaylı'dan sürpriz karar: Geri dönüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla haziran ayında tutuklanan ve yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, ekim ayındaki ilk duruşmanın ardından ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı.

SHABER3.COM

YouTube programında kullandığı ifadelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'tehdit ettiği' iddiasıyla 21 Haziran'da gözaltına alınan ve tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Fatih Altaylı, ekim ayının ilk günlerinde görülen duruşmanın ardından belirsiz bir süre boyunca yayınlarına ara verdiğini duyurmuştu.

Sözcü'de yer alan habere göre 26 Kasım'da görülen karar duruşmasında mahkeme, Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Mevcut infaz yasalarına göre, İstinaf Mahkemesi'nin aksi bir karar vermemesi halinde cezaevinde 160 gün geçiren Altaylı'nın yaklaşık 8 ay daha tutuklu kalmaya devam etmesi beklenirken, ünlü gazeteci takipçilerine sürpriz bir haberle geri dönüş yaptı. 

YOUTUBE YAYINLARINA GERİ DÖNÜYOR
Altaylı, tutuklanmasının ardından YouTube kanalında yayınlarına devam etmiş ve cezaevinden gönderdiği notlar ile siyaset gündemine ilişkin yorumlarını ve kulis bilgilerini günbegün takipçileriyle paylaşmayı sürdürmüştü.

Onlar TV yayınında konuşan Şule Aydın, Altaylı'nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını belirterek "Fatih Altaylı çok iyi. Morali de çok iyi. Çok kısa bir süre sonra belki bir gün belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız ve yayınlarına devam etmeye başlayacak" ifadelerini kullandı. 
