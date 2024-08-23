Hapishanede rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın Volgograd bölgesindeki bir hapishanede çıkan isyanda en az bir hapishane çalışanı hayatını kaybetti.



Rus TASS haber ajansının aktardığı habere göre, mahkumların elinde rehineler var.



İsyanın disiplin komisyonu toplantısı esnasında başladığı, olayda ölü ve yaralıların bulunduğu ifade ediliyor.



Sosyal medyadaki paylaşımlarda hapishane müdürü ile bazı görevlilerin rehin alındığı belirtiliyor. Paylaşılan görüntülerde bazı görevlilerin mahkumlarca öldürüldüğü görülüyor. İsyanı terör örgütü IŞİD mensuplarının gerçekleştirdiği iddia ediliyor.



Rus basınına göre sadece ağır ceza almış erkek mahkumların kaldığı hapishanenin 1200 kişilik kapasitesi bulunuyor.