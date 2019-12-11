Hapishaneler 'kapalı kadınlar cezaevi'ne dönüştürüldü

Avukat Kemal Uçar, yeni açtığı Youtube kanalında Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. Uçar, AKP’de siyaset de yapmış bir tanıdığının Adalet Bakanını Gül’e gittiğini ve yaşanan hukuksuzları anlattığını söyledi.







Uçar, büyüğüm diye hitap ettiği eski AKP’li isim ile Gül arasında yaşananları şöyle aktardı: Benim çok sevdiğim bir abim Abdülhamit Gül’e gidiyor. Bir büyüğüm. Eskiden de AK Parti’de siyaset yapmış birisi. Ve bazı hukuksuzlukları anlatmak istiyor. Hukuksuzlukları da söylüyor kendisine. Daha önce de birebir tanıştıkları için. Abdülhamit Gül aynen şu ifadeyi kullanıyor ve şu benzetmeyi de yaptı bana bu bahsettiğim abi. ‘Kemal ne yaptı biliyor musun dedi. Başını iki elinin arasın alıp ‘Ya abi ben seni anlıyorum ama bu mağduriyetleri söylersem bana da f..cü derler’.





Türkiye’deki hukuk ve adalet sisteminin ulaştığı boyuta dikkat çeken Kemal Uçar, “Düşünebiliyor musunuz bir Adalet Bakanından bahsediyoruz. Konuşursam bana da f...cü derler diye korkuyor ve o Adalet Bakanlığı maalesef ki örnek veriyorum, Mehmet Alkan’ın ruhsatını iptal ediyor, Levent Mazılıgüney’in avukatlık yapmasını engellemeye çalışıyor.” dedi.





BAKIRKÖY’ÜN ADI ‘KAPALI KADIN CEZAEVİ’ OLSUN







Cezaevlerinin örtülü kadınlarla doldurulduğunu da gündeme getiren Uçar, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinin isminin değiştirilmesini de önerdi:





“Bir de ne oldu başörtüsü sorunu… Merve Kavakçı başladı, Merve Kavakçı bitti. Arkadaşım bir kişiden örnek veriyorsunuz. Ben cezaevinde bulunan on binlerce başörtülü bacılarını söylüyorum sana. Bu başörtülü bacılarımız cezaevlerinde sürünüyorlar. Neymiş efendim eskiden devlet dairelerine giremiyorlarmış. Benim Harbiyeli kız öğrencilerim okuyamıyor. Cezaevindeki birçok şu anda okuyamıyor. Özellikle f...'den tutukluysanız zaten yandınız. Kamusal alandan çıkamıyorlar, cezaevlerinden çıkamıyorlar. Bu konuyu konuşmayacak mıyız? Hatta şöyle bir espiri yapıyorum ben. Örnek veriyorum; Bakırköy’deki cezaevi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu diye geçiyor. Bu ismi değiştirmek gerektiğine inanıyorum. ‘Kapalı Kadın, Ceza İnfaz Kurumu’ diye. Çünkü gerçekten de kapalı insan sayısı orada o kadar fazla ki… Bu operasyonları, soruşturmaları, kovuşturmaları başka bir iktidar yapsaydı örnek veriyorum CHP yapsaydı, şimdiye 50 kere kafir ilan edilmişti. Fakat Ak Parti iktidarı yapınca şöyle bir sineye çekiyoruz. Burada da hata yapıyoruz diye düşünüyorum.”