Hapiste kanser olan KHK’lı memur Yaşar Elibol vefat etti

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Elibol, yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2018 yılında tahliye edilmişti. Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Elibol’un cezası Yargıtay tarafından onanmış, hastalığı nedeniyle infazı 6 ayda bir erteleniyordu.





Yozgat Cezaevinde hapis yatan Elibol’a tutuklandıktan 1,5 yıl sonra kanser teşhisi konulmuş, 4. evre olunca tahliye edilmiş ve ağır bir tedavi süreci geçirmişti.





Evli ve iki çocuk babası olan Yaşar Elibol’un cenazesi, yarın (11 Ekim 2025) öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kağızman Köyü’nde toprağa verilecek.







