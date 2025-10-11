Samanyolu Haber /Gündem / Hapiste kanser olan KHK’lı memur Yaşar Elibol vefat etti /11 Ekim 2025 09:50

Hapiste kanser olan KHK’lı memur Yaşar Elibol vefat etti

Yozgat Sorgun İlçe Emniyet Müdürlüğü yazı işlerinde memur olarak görev yaparken ihraç edilen ve daha sonra tutuklanan Yaşar Elibol (60), kemik kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Tokat’taki hastanede bugün hayatını kaybetti.

SHABER3.COM

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan Elibol, yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2018 yılında tahliye edilmişti. Gülen cemaatine yönelik soruşturmalar kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Elibol’un cezası Yargıtay tarafından onanmış, hastalığı nedeniyle infazı 6 ayda bir erteleniyordu.

Yozgat Cezaevinde hapis yatan Elibol’a tutuklandıktan 1,5 yıl sonra kanser teşhisi konulmuş, 4. evre olunca tahliye edilmiş ve ağır bir tedavi süreci geçirmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Yaşar Elibol’un cenazesi, yarın (11 Ekim 2025) öğle vaktinde kılınacak namazın ardından Tokat’ın Zile ilçesine bağlı Kağızman Köyü’nde toprağa verilecek.


