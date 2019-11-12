Hapisteki 864 bebek ve 11 bin kadın için UNICEF’e imza kampanyası





864 bebeğin anneleriyle birlikte serbest bırakılması için UNICEF Almanya’ya verilmek amacıyla imza kampanyası başlatıldı. Aktion für Flüchtlingshilfe’den yapılan açıklamada 5275 sayılı mevcut Türk yasalarına göre yeni doğan bebekler ve annelerinin tutuklanamayacağına dikkat çekildi. Buna karşın 11 binden fazla kadın ve 864 bebeğin siyasi zulüm için tutuklandığı vurgulandı.





ÖZGÜRLÜKLERİ ALINDI

Cezaevlerinde bebek ve çocukların özgürlüklerinin ellerinden alındığı kaydedilirken özellikle temiz hava alamadıkları, düzgün beslenemedikleri ve kendi yataklarının olmadığını dile getirdi. UNICEF’in dikkatini bu bebeklere çekmek isteyen Aktion für Flüchtlingshilfe, yapılan açıklamada “Çocuklar bizim geleceğimiz ve hakları var” ifadelerini kullandı.







