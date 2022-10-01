Hapisteki gazeteciler için pedallıyorlar

Bugün sabah, Fransa’nın Strazburg şehrindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önünden yola çıkan iki aktivist, önce Almanya’nın Mainz şehrine oradan Köln’e daha sonra da Belçika’nın Brüksel şehrine geçecekler.Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu önünde açıklama yapacak ativistlerin son durağı Hollanda’daki Lahey Uluslararası Ceza Mahkemesi olacak.Avukat Bilal Durmuş, "Bugün avrupa insan hakları mahkemesi önünden, yani, insanın ve temel haklarının korunduğu ve adaletin sağlanmaya çalışıldığı Avrupa’daki en üst mercinin önünden, yaklaşık 800 kmlik bisiklet maratonumuza başlıyoruz.

Günlük ortalama 200 km sürerek 4. günde uluslararası ceza mahkemesi önünde bitirmeyi hedeflediğimiz bu maratonla 800 km den fazla yağmur çamur soğuk demeden ortaya koyacağımız mücadele ile bilhassa Türkiyede yaşam, özgürlük ifade hürriyeti gibi en temel hakları için mücadele etmek zorunda kalan milyonların mücadelesine sembolik bir katkı sağlamak ve kamuoyunun dikkatini bu ihlallere çekmeyi amaçlıyoruz." dedi.Geçen sene de Koşulsuz Adalet Hareketi'nin hak ihlallerine maruz kalan her kesimden insanın yaşadıkları ihlalleri gündeme taşıdıklarını belirten Durmuş, şunları ifade etti:‘‘Yolda bize katılan arkadaşlarımız da olacak inşallah. Tüm yolu pedallayacak çekirdek kadro olarak gazeteci arkadaşım Nurullah Kaya ve hukukçu olarak ben olacağım. Jailed Journos Derneği'nin organizasyonu ve koşulsuz adalet hareketinin desteğiyle bu turumuzu bu yıl ikinci kez yapacağız.Bu tur kapsamında daha çok, demokrasinin dördüncü sac ayağı olarak kabul edilen kamuoyunu aydınlatmak gibi elzem bir görevi ifa eden medyanın ve medya emekçilerinin gazetecilerin yaşadıkları baskı sindirme hapis sürgün gibi hak ihlallerine dikkat çekerek Erdoğan rejimine karşı mücadelemizi sürdürmeyi ve gelecek güzel günlere doğru umutla bisikletlerimizi özgürlüklere doğru sürmek için yola koyuluyoruz."Bu süreçte medyanın çok önemli olduğunu vurgulayan Durmuş, "Dinimiz, dilimiz, rengimiz, milliyetimiz düşüncelerimiz ne olursa olsun bizler insanız. İnsan haklarıyla insandır.

Tüm dünyada hak ihlallerine maruz kalan bilhassa Türkiye de gerek tutsak olarak gerek zor şartlar altında işini yapmaya çalışan ederek gerekse sürgünden mücadelesine devam eden adil eşit ve özgür bir sistem ve yarınlarımız ve çocuklarımız için bu despot rejime karşı mücadele eden tüm gazeteci ve medya çalışanları ile omuz omuzayız ve destekçileriyiz.Gerçek ne olursa olsun insanlara gerçekleri verin ve bırakın o gerçeklerle ne yapacaklarına insanlar karar versin. Gerçeklerin ortaya çıkması ve kamuoyunun yani bizlerin sevdiklerimizin çocuklarımızın menfaati için canları özgürlükleri rahatları pahasına mücadele eden gazetecilere ve onurlu insanlara destek olmaya vicdanlı insaflı ve insanlığını yitirmemiş tüm herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.Her iki aktiviste yolda bisikletlerinizle istediğiniz yerden ve istediğiniz kadar mesafe katılıp destek verebilirsiniz.