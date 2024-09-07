Samanyolu Haber /Gündem / 'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum, yazamıyorum' demişti, açıkladı /07 Eylül 2024 22:50

'Hapisten nasıl çıktığını biliyorum, yazamıyorum' demişti, açıkladı

Kara para aklama soruşturması kapsamında yargılanan ve dün tahliye edilen Engin Polat ve eşi Dilan Polat'a sosyal medyadan seslene Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ "Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum" demişti. Özdağ bu ifadelerine Sözcü TV'de açıklık getirdi.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Sözcü Televizyonu'nda İpek Özbey'in sunduğu 'Nokta Atışı' programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi lideri Özdağ, Kara para aklama soruşturması kapsamında yargılanan ve dün tahliye edilen Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'ın paylaştığı videoya yaptığı yoruma açıklık getirdi.

"SİZ HALK DÜŞMANISINIZ"

Özdağ, Dilan Polat'ın tahliye sonrası paylaştığı videoyu X hesabında alıntılayarak şunları kaydetmişti:

"Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum. Ne yazık ki yazamıyorum. Sen, kocan ve benzerleriniz 85 yaşında kadınların kağıt mendil satarak kiralarını ödemeye çalıştığı, pazar yerlerinde çürümüş meyvaları toplayarak karnını biraz doyurabildiği bir ülkede hak etmediğiniz ve terbiyesizce yaşadığınız görgüsüz zenginliğiniz ile hem zamanın ruhunu hem devrin yüz karasını temsil ediyorsunuz.

Kötü örnek olarak bir çok Türk gencinin hayatını karartınız ve kararmaya devam ediyorsunuz. Siz halk düşmanısınız.

Sevgili gençler, bunların özenilecek hiç bir yanları yok. Özenmeniz gereken bunlar değil her sabah onuru ile kalkıp işine giden ve evinin nafakasını sağlamak için mücadele eden anneniz ve babanız. Siz bunları değil emeği ve aklı ile kazananları örnek alın."

"HUKUKİ AÇIDAN DOĞRU DEĞİL"

Özbey'in bu mesajı hatırlattığı ve ne demek istediniz sorusunu ilettiği Zafer Partisi lideri şöyle konuştu:

"Ben şeffaf siyaset gereği bildiklerimi çoğu zaman halkla paylaşırım. Mili güvenlik meseleleri ile ilgili birşey olursa bunu paylaşmam ve paylaşmayacağımı da söylerim.

Bu karar çıkmadan önce bir arkadaşım tesadüfen iki politikacı arasındaki konuşmayı ve konuşmanın içeriğini dinlemiş. Bana karar çıkmadan önce yazılı olarak aktardı.

Ben de 'bunu paylaşabilir miyim?' diyerek hukukçularla konuştum. Hukuken paylaşmamın sakıncalı olduğunu ifade ettiler.

Ben de onun için 'nasıl olduğunu biliyorum ama paylaşamam' dedim. Paylaşmam iki siyasetçinin de inkar etmesiyle sonuçlanacak. Bu açıdan paylaşmak hukuken doğru değil.

"PAZARLIK YAPILMIŞ, MİKTAR TELAFFUZ EDİLMİŞ"

Çok saygıdeğer bir hukukçu hanımefendi paylaşmam doğrultusunda bir tweet attı. Ben de kendisini aradım ne olduğunu anlattım ve 'paylaşırsam savunmamı üstlenir misiniz?' dedim. 'Hiç yaklaşmam' dedi.

İki kişi arasında bir konuşma olmuş, bir pazarlık olmuş, miktar telaffuz edilmiş. Bana gelen bilgi bu. Bu konuşmayı yapanlar bilsinler ki ben ne konuştuklarını biliyorum."
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