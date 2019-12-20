Harbiyeli anneleri konuştu

Basın açıklamasını sokakta yaptıklarında gözaltına alındıklarını söyleyen anneler, İstanbul Beyoğlu’ndaki İnsan Hakları Derneği binasında 41 aydır tutuklu olan çocukları için bir araya geldi.



T24ün haberine göre, anneler bir kez daha “Çocuklarımız masumdur, birçok delil de çocuklarımızın lehinedir, çocuklarımızın serbest kalmasını istiyoruz, Adalet Bakanlığı’ndan ve devlet yetkililerinden talepte bulunuyoruz, bu zûlme son verilmesini ve çocuklarımızın özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz” dedi.





Devlet yetkililerine seslenen anneler, “Adalet mülkün temelidir’ yazısının sadece yazıda kalmamasını istiyoruz ve bir an önce çocuklarımızın adaletli bir şekilde yargılanıp serbest bırakılmasını istiyoruz. Yargılama esnasında mahkemede komutanlar savunmalarında ‘Bu çocukların hiçbir şeyden haberleri yoktur. Günahları sadece bizim emrimizde olmasıdır. Bu çocuklar altın gibidir. Onlara bir ceza verilecekse biz o cezaları üstleniyoruz. Türkiye bu çocukları kaybetmemelidir’ dedi ama ne yazık ki mahkeme heyeti çocuklarımızın lehine olan hiçbir şeyi kabul etmedi. Mahkeme heyeti hiçbir şeyi göz önünde bulundurmadan çocuklarımıza ağırlaştırılmış müebbet verdi” ifadelerini kullandı.





Annelerden Ayten Güleççi yaptığı açıklamada ise, “Çocuklarımız yapmadıkları bir suçtan dolayı müebbet hapis cezası aldılar. Ben her hafta Denizli’den Silivri’ye kadar yol çekiyorum. Ben artık bu sürecin bitmesini istiyorum. Haksız olarak yargılanan bu çocukların hak ettiği yerlere kavuşmalarını istiyorum. Çocuklarımız ‘hain’ sıfatıyla yargılanıyor ve biz bunu kabul etmiyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz artık. Bıktık. Ne gerekiyorsa yapılsın” ifadelerini kullandı.