Samanyolu Haber /Gündem / Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya'nın tahliye sonrası ilk sözü /21 Eylül 2020 22:53

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya'nın tahliye sonrası ilk sözü

Müebbet hapis cezası verilen harp okulu öğrencisi Furkan Çetinkaya’nın tutuklu annesi Melek Çetinkaya için tahliye kararı verildi. Cezaevinden ağlayarak çıkan Melek Çetinkaya’nın ilk sözü, “Kızlarımı bırakıp çıkmak istemiyorum” oldu.

Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya'nın tahliye sonrası ilk sözü

Kronos'tan Tuba Demir'in haberine göre Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya tahliye edildi. Cezaevinden ağlayarak çıkan Melek Çetinkaya’nın ilk sözü, “Kızlarımı bırakıp çıkmak istemiyorum” oldu.

Müebbet hapis cezası verilen harp okulu öğrencisi Furkan Çetinkaya’nın tutuklu annesi Melek Çetinkaya tahliye edildi. Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” gerekçesiyle tutuklanan Melek Çetinkaya bugün çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edildi.

Cezaevinden ağlayarak çıkan Melek Çetinkaya’nın ilk sözü, tutuklu hap okulu öğrencilerini kast ederek  “Kızlarımı bırakıp çıkmak istemiyorum” oldu.

17 Temmuz’dan itibaren Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde bulunan Melek Çetinkaya 66 günlük tutukluluğun ardından bugün tahliye edildi.

TAHLİYEMİ İSTEMEYECEKTİM

15 Temmuz’un hemen ardından tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Hava Harp Okulu öğrencisi Şüheda Sena Öğütalan ve diğerleriyle aynı koğuşta kalan Melek Çetinkaya “Tahliyemi istemeyecektim ama kızlar bana çok kızdı” dedi.

Tahliyesin hemen ardından Kronos‘a özel açıklamalarda bulunan Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti:

“Çocuklar çıkmadan çıkmayacaktım ama çıktım. Ne içeri girmek elinizde ne de dışarı çıkmak. Kızlar hiç ummadığım kadar iyi. Özellikle Sena koğuşun en küçüğü olmasına rağmen kimsenin modunun düşmesine izin vermiyor. Sürekli herkesi ayakta tutmaya çalışıyor. Sanki koğuşun en büyüğü o, koğuşun psikoloğu gibi hepimizi motive ediyor. İçeri girdiklerinde küçüklerdi, kızlar çok olgunlaşmış, büyümüşler. 4 yıl geçti. Sena buradan beraber el ele çıkacağız diyordum. Olmadı. Onları içeride bıraktım, çıktım. Tahliyemi talep etmeyeceğimi duyunca çok kızdı. Şakayla çık, git, bıktım senden dedi. Buradan çıkmak benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hatta kalsam daha da mutlu olurdum. Tabi beni dışarıda bekleyen iki evladım vardı ama içeride ise 313 evladım bulunuyor. Onların da benim gibi kısa süre içerisinde çıkması gerekiyordu ama maalesef 4 yıldır içeridirler. İnşallah ilahi adalet yerini bulacak.”

MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM

Tahliyesinin hemen ardından ilk açıklamasında Çetinkaya, “Mücadeleme kaldığım yerden devam edeceğim dedi. Savunmamda da belirttim. Bu politikalar beni yıldıramaz. Çocuklarımızın hakkını aramaya, onların sesi olmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Çetinkaya’yı cezaevi önünde kızı Rüveyda Çetinkaya, Harbiyeli anneleri ve avukat Kemal Uçar karşıladı.
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