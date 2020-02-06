Harbiyeli askeri yıkan olay

Yaşananlardan sonra 4,5 ay önce kansere yakalanan ve 2 aydır oğlunun görüşüne gidemeyen baba Aydın Ergün vefat etmeseydi yarın oğlunun ziyaretine gelmeyi planlıyordu. Baba Ergün’ün cenazesi bugün Sakarya’daki Yazlik Orta Camii’ndeki İkindi’den sonra kılınan Cenaze namazından sonra defnedildi.
Alican Ergün’ün avukatı 3.5 yıldır hapiste olan Alican Ergün’e babasının cenazesine katılması için izin verilmediğini belirterek, “Ergün babasının cenazesine katılamadı.” dedi.
4,5 aydır kanser hastası olan Aydın Ergün’ün yaşasaydı yarın (7 Şubat) oğluyla Silivri cezaevinde görüşe gideceği öğrenildi.