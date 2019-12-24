Samanyolu Haber /Gündem / Harbiyeli evladı, hasta tutuklular ve cezaevindeki kadınlar için yüzlerce kilometre yürüyecek /24 Aralık 2019 11:36

Harbiyeli evladı, hasta tutuklular ve cezaevindeki kadınlar için yüzlerce kilometre yürüyecek

Hukuksuz şekilde müebbet hapse mahkum edilen Harbiyeli oğlu için mücadele veren Melek Çetinkaya Ankara'dan Silivri'ye Adalet yürüyüşüne başlıyor.

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Samanyolu Haber - Kendisine ait Twitter hesabından açıklama yapan Çetinkaya kış soğuğuna ve hava şartlarına aldırmadan tüm hukuksuzluklar için yolları arşınlayacağını belirtti.

Çetinkaya şunları yazdı:
''Arkadaşlar!!!
19 Ocak 2020 pazar günü saat 13.00'da, 42 aydır cezaevinde olan masum askerler ve askeri öğrenciler masum siviller, khk ile ihraç edilen insanlar, gözaltında ve cezaevinde yapılan işkencelere son demek, kayıp insanların bulunması için ADALET yürüyüşüne başlayacağım.
Ankara'dan Silivri'ye yürüyeceğim.
Cezaevindeki bebekler için
Rabianaz için @VatanSaban
Cezaevindeki hamile ve lohusa kadınlar için
Tedavi edilmeyen hastalar için
Tahliye edilmeyen kanser hastaları için''

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