Harbiyeli evladı, hasta tutuklular ve cezaevindeki kadınlar için yüzlerce kilometre yürüyecek

Samanyolu Haber - Kendisine ait Twitter hesabından açıklama yapan Çetinkaya kış soğuğuna ve hava şartlarına aldırmadan tüm hukuksuzluklar için yolları arşınlayacağını belirtti.





Çetinkaya şunları yazdı:

''Arkadaşlar!!!

19 Ocak 2020 pazar günü saat 13.00'da, 42 aydır cezaevinde olan masum askerler ve askeri öğrenciler masum siviller, khk ile ihraç edilen insanlar, gözaltında ve cezaevinde yapılan işkencelere son demek, kayıp insanların bulunması için ADALET yürüyüşüne başlayacağım.

Ankara'dan Silivri'ye yürüyeceğim.



Cezaevindeki bebekler için



Rabianaz için @VatanSaban

Cezaevindeki hamile ve lohusa kadınlar için



Tedavi edilmeyen hastalar için



Tahliye edilmeyen kanser hastaları için''





