Samanyolu Haber /Gündem / Harbiyeli Furkan Çetinkaya'ya röportaj sözü veren İsmail Saymaz'a 3 gündür ulaşılamıyor /22 Temmuz 2022 16:52

Harbiyeli Furkan Çetinkaya'ya röportaj sözü veren İsmail Saymaz'a 3 gündür ulaşılamıyor

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın söz vermesine rağmen, röportaj için 3 gündür Harbiyeli Furkan Çetinkaya’yı aramadığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

İnsan hakları aktivisti Salih Gergerlioğlu’nun aktardığına göre Saymaz, Furkan Çetinkaya’nın aramalarına ya da mesajlarına da dönüş yapmamış. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Gergerlioğlu, “Bana da herhangi bir dönüş yapmadı. Öğrencileri burada yargılayıp birçoğunun cevap hakkı dahi kısıtlanmışken kendilerini anlatmalarına alan açmamak, bir gazeteciye yakışmıyor.” dedi.

Harbiyeli 6 öğrenci tarafından hazırlanan ‘Mavi Otobüs’ belgeseliyle ilgili mesnetsiz yorumları tepki çeken gazeteci İsmail Saymaz’ın, Harbiyeli öğrencilerle röportaj yapmaya çekindiği ortaya çıktı.
 
HDP Milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, bu konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Salih Gergerlioğlu’nun paylaşımlarına göre kendisi İsmail Saymaz’la ‘Mavi Otobüs’ belgeseliyle ilgili bir görüşme yapıyor. İstediği taktirde Harbiyeli öğrencilerle görüşmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

İsmail Saymaz, Gergerlioğlu’nun teklifi üzerine 15 Temmuz sonrasında tutuklanan ve geçtiğimiz ay Yargıtay’ın bozma kararı sonrası tahliye olan Hava Harp Okulu 1. sınıf öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’yla görüşebileceğini söylüyor. Aradan 3 gün geçiyor ancak İsmail Saymaz, Furkan Çetinkaya’yı aramadığı gibi; onun aramalarına da dönüş yapmıyor.

Salih Gergerlioğlu’nun konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

Mavi Otobüs belgeseliyle ilgili aşağıda yazdığı yorumların ardından sayın İsmail Saymaz’la konuştum. Aklını karıştıran soruların normal olduğunu fakat bunların cevabını alabilmesi için bir gazeteci olarak askeri öğrencilerle röportaj yapması gerektiğini belirttim.

Röportaj için belgeselin yapımcılarını ya da Taha Furkan Çetinkaya’yı kendisine yönlendirmek istediğimi söyledim. Tercihi kendisine bıraktım. “Ben kimseyi topyekun yargılamıyorum. Olur tabii, Taha Furkan’la konuşalım” dedi. Ben de Furkan’a, Saymaz’ın numarasını ilettim.

Aradan 2 gün geçti. Saymaz, Furkan’ın ne aramasına ne de mesajlarına dönüş yaptı. Ben tekrar yazdım. Bana da herhangi bir dönüş yapmadı. Öğrencileri burada yargılayıp birçoğunun cevap hakkı dahi kısıtlanmışken kendilerini anlatmalarına alan açmamak, bir gazeteciye yakışmıyor.

Normal koşullarda onların Saymaz’a değil, Saymaz’ın onlara ulaşması gerekiyor, bunu belirtmeme bile gerek yok sanırım. Müebbet cezalarla hukuksuzca hapsedilen insanlara eleştiriler yöneltip onlarla röportaj yapmamanın bir açıklaması yok. “Yapacağım” deyip yapmamanın daha da yok.

Elbette Saymaz, bu röportajı hala yapabilir. Hala bu konuyu bütün gerçekleriyle yazıları ve yayınlarında gündem edebilir. Zira doğruyu öğrenmek istiyorsanız iddialar hakkında bütün tarafları dinlemek zorundasınız. Aksi takdirde yapılan, eleştiri değil, “hedef gösterme” olur.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Harbiyeli Furkan Çetinkaya'ya röportaj sözü veren İsmail... Sonraki Haber >>

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Dohuk'taki saldırıya ilişkin açıklama

Tribünden atılan şey şaşırttı

Tribünden atılan şey şaşırttı

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

Gergerlioğlu, tahliye edilen hamile tutuklu Arzu Nur Özkan’ı ziyaret etti

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

ABD’deki ‘kürtaj’ protestosunda 17 kongre üyesine gözaltı

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Ekvador’da Türkiye varışlı konteynerde 95 kilo kokain ele geçirildi

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sedat Peker'den yeni görüntü

Sosyal Medyada gündem oldu

Sosyal Medyada gündem oldu

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

AKP'liler İngiltere'ye nasıl kaçıyor

Yıldız isim şoka girdi...

Yıldız isim şoka girdi...

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar

Millet Bahçesi'nin sararan çimlerini açılış için yeşile boyadılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:20