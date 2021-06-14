Harbiyeli Murat Can Güney’e anne ve babasının cenazesine katılmasına izin verilmedi

15 Temmuz sonrası hukuksuz bir şekilde tutuklanan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan Harbiyeli askeri öğrenci Murat Can Güney’in annesi ve babası Samsun’dan Ordu’ya giderken geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti.







Silivri Cezaevi’nde yaklaşık 5 yıldır tutuklu bulunan Murat Can Güney anne ve babasına son vazifesini yapmak için cenazeye katılmak istedi. Ancak cenazenin defnedileceği Ordu Fatsa’da, jandarma güvenlik nedeniyle Murat Can Güney’in cenazeye katılmasını istemedi.





İzin çıkmayan Harbiyeli Murat Can, anne ve babasının cenazesine katılamadı.