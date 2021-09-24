‘Harbiyeli öğrenci Boğaziçi’ne 1’inci olarak girmiş, belli ki okuyamayacak’

Hak ihlalleriyle ilgili haftalık basın toplantısı düzenleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklu bir Harbiyeli öğrencinin durumunu gündeme getirdi.





TUTUKLU HARBİYELİ ÖĞRENCİ İLHAN BUĞRA SÖNMEZ TÜRKİYE 13.’SÜ OLDU





Gergerlioğlu, tutuklu askeri öğrenci İlhan Buğra Sönmez’in ailesinden gelen mesajı okudu. O mesajda şu ifadeler yer aldı: “Oğlum İlhan Buğra Sönmez 15 Temmuz darbe teşebbüsü günü Yalova kampından ‘burası güvenli değil İstanbul’a Hava Harp Okuluna gidiyoruz’ diyerek otobüse bindirildi. Sultanbeyli’de otobüsten inip halkla İstiklal Marşı okudular. Halk onları alkışladı. Kamera görüntüleri de var. 19 yaşında idi o zaman. Bulunduğu yerde askeri öğrencilerin silahıyla yaralanan bile yokken 6. yıla girdik Silivri’de. Askeri öğrenci darbe yapamaz. Açık öğretimde işletme okudu. DGS sınavında Türkiye 13.’sü oldu, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce işletmeye 1. olarak girdi. Çocuğumuzun çıkıp okulunu okumasını istiyoruz. 1 senedir Yargıtay aşamasında.”



