Samanyolu Haber /Gündem / ‘Harbiyeli öğrenci Boğaziçi’ne 1’inci olarak girmiş, belli ki okuyamayacak’ /24 Eylül 2021 15:19

‘Harbiyeli öğrenci Boğaziçi’ne 1’inci olarak girmiş, belli ki okuyamayacak’

Müebbet hapis cezası verilmiş askeri öğrencinin Türkiye 13'üncüsü olarak Boğaziçi Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’ne 1.'likle girdiğini belirten HDP Milletvekili Gergerlioğlu, ”Suçsuz, günahsız, darbe ile alakası olmayan pırlanta gibi çocuklar derecelerle üniversitelere girmelerine rağmen belli ki okuyamayacaklar" dedi.

SHABER3.COM

Hak ihlalleriyle ilgili haftalık basın toplantısı düzenleyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklu bir Harbiyeli öğrencinin durumunu gündeme getirdi.

TUTUKLU HARBİYELİ ÖĞRENCİ İLHAN BUĞRA SÖNMEZ TÜRKİYE 13.’SÜ OLDU 

Gergerlioğlu, tutuklu askeri öğrenci İlhan Buğra Sönmez’in ailesinden gelen mesajı okudu. O mesajda şu ifadeler yer aldı: “Oğlum İlhan Buğra Sönmez 15 Temmuz darbe teşebbüsü günü Yalova kampından ‘burası güvenli değil İstanbul’a Hava Harp Okuluna gidiyoruz’ diyerek otobüse bindirildi. Sultanbeyli’de otobüsten inip halkla İstiklal Marşı okudular. Halk onları alkışladı. Kamera görüntüleri de var. 19 yaşında idi o zaman. Bulunduğu yerde askeri öğrencilerin silahıyla yaralanan bile yokken 6. yıla girdik Silivri’de. Askeri öğrenci darbe yapamaz. Açık öğretimde işletme okudu. DGS sınavında Türkiye 13.’sü oldu, Boğaziçi Üniversitesi İngilizce işletmeye 1. olarak girdi. Çocuğumuzun çıkıp okulunu okumasını istiyoruz. 1 senedir Yargıtay aşamasında.”

GERGERLİOĞLU: BELLİ Kİ OKUYAMAYACAK 

Mesajı paylaşan Gergerlioğlu, “Bu konuda hâlâ Yargıtay’da çözülmüş değil. Suçsuz, günahsız, darbe ile alakası olmayan zeki, pırlanta çocuklar Türkiye 13.’sü olarak üniversitelere girmelerine rağmen maalesef okuyamama tehlikesi ile karşı karşıya. Bu çocuk okuyamayacak. Türkiye 13.’sü olmuş, Boğaziçi İngilizce İşletme ’ye 1. olarak girmiş, çok zor durumdalar belli ki okuyamayacak” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘Harbiyeli öğrenci Boğaziçi’ne 1’inci olarak girmiş,... Sonraki Haber >>

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Barbaros Şansal: Erdoğan Rejimi, işkencelerle yıldırarak yol alıyor

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Luca Perilli: Türkiyede yargı bağımsızlığı tamamen çökmüştür

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Cevheri Güven Türkiye Mahkemesi önünde basın özgürlüğü ihlalleri hakkında ifade verdi

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Turkey Tribunal - Öldürmek istediler. Ailemi tehdit ettiler

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Tülay Açıkkollu: Özel yapım o gözlüğün normalde kırılma imkanı yoktu

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Kaçırılan işadamı bulundu, Furkan Vakfı’na kumpas çöktü

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Erdoğan'ın ilk konuşmasını 3 paket sigara karşılığında yazdı: Çok pişmanım!

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

Demir sopalarla bayıltana kadar dövüp, ailemle tehdit ettiler

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

İşkence mağduru yaşadıklarını anlattı

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'da bir üniversiteye ateş açıldı: Ölü ve yaralılar var
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:40:07