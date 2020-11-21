Harbiyeli öğrenci Yusuf Kurt, köyünde toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yusuf Kurt’un cenazesi Eskişehir’in Sarıbayır köyünde toprağa verildi.
15 Temmuz’dan sonra tutuklan ve müebbet hapis cezası verilen Hava Harp Okulu Öğrencisi Yusuf Kurt (25), bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede dün vefat etti.
Bugün Eskişehir’in Sarıbayır köyünde toprağa verilen Kurt’un cenazesine ailesi, yakınları ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelen vatandaşlar katıldı.
Yusuf Kurt, 15 Temmuz gecesinde Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi iken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne götürülen öğrenciler arasındaydı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ocak 2020’deki karar duruşmasında askeri öğrenciler hakkında müebbet hapis cezası kararı vermiş ve tutuklama kararı çıkarmıştı. Yusuf Kurt, sağlık sorunlarından dolayı yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.