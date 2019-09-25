Samanyolu Haber /Gündem / Harbiyeli öğrencilerin annelerine yaka paça gözaltı /25 Eylül 2019 16:03

Harbiyeli öğrencilerin annelerine yaka paça gözaltı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti müebbet hapis cezasına çarptırılan Harp Okulu öğrencilerinin annelerinin feryadı karşısında üç maymunu oynuyor. İl binaları önünde oturma eylemi yapılmasına izin vermeyen AKP mağdur anneleri caddelerde de gözaltına alıyor.

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15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında  açılan davada müebbet hapis cezası alan Harp Okulu öğrencilerinin annelerine polis yine müdahale etti. 

Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara ve İstanbul il binaları önünde oturmak isteyen anneler polis tarafından engellenmişti. 

SADECE SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYORLAR

Anneler bu kez Ankara-Sakarya Caddesi'nde eylem yapmak isteyince polis tarafından gözaltına alındı.

Eyleme geleceğini Twitter'da duyuran Melek Çetinkaya ise sosyal medya hesabı üzerinden eylem yerine ulaşmadan gözaltına alındığını duyurdu. 

Çetinkaya, "Bütün insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Bize sahip çıkın." dedi. 
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