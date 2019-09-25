Harbiyeli öğrencilerin annelerine yaka paça gözaltı

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü sonrasında açılan davada müebbet hapis cezası alan Harp Okulu öğrencilerinin annelerine polis yine müdahale etti.





Daha önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Ankara ve İstanbul il binaları önünde oturmak isteyen anneler polis tarafından engellenmişti.





SADECE SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYORLAR





Anneler bu kez Ankara-Sakarya Caddesi'nde eylem yapmak isteyince polis tarafından gözaltına alındı.





Eyleme geleceğini Twitter'da duyuran Melek Çetinkaya ise sosyal medya hesabı üzerinden eylem yerine ulaşmadan gözaltına alındığını duyurdu.





Çetinkaya, "Bütün insan hakları kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Bize sahip çıkın." dedi.