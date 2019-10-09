Samanyolu Haber /Ekonomi / Harekât başladı: Dolar yukarı, borsa aşağı /09 Ekim 2019 17:48

Harekât başladı: Dolar yukarı, borsa aşağı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla dün 5,78-5,84 TL bandında dalgalanan dolar bugün Suriye'nin kuzey doğusuna yönelik askeri harekâtın başlamasıyla 5,86 TL'ye yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın "ekonomizi mahvederim" tehdidi ile 5,84 TL'ye kadar yükselen dolar, Trump'ın daha sonra verdiği ılımlı mesajlarla akşam saatlerinde düşüşe geçerek 5.78 TL'ye kadar inmişti. 

Ancak kur burada kalıcı olamadı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekâtı'nı başlattığını duyurmasıyla dolar kuru 5,86 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde ise kapanış seansında artan satışların etkisi değer kaybı yüzde 1'i aştı.
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