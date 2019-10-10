'Harekat müthiş motive etti, artık AK Parti'yi konuşmuyorlar'

Bir yandan AKP içinden kopan iki farklı grubun partileşme sürecine girmesi, diğer yandan artan ekonomik kriz Tayyip Erdoğan ve AKP yönetimini sıkıntıya sokarken Suriye'ye başlatılan operasyon iktidara nefes aldırdı, herhangi bir eleştiri yapılamaz hale geldi.





AKP'li yazar Abdulkadir Selvi bugün Hürriyet'te köşesinde dikkat çeken ifadelere yer verdi. Selvi, harekat başladığı sırada meclisteki ve AKP sıralarındaki havayı aktardığı yazısında şunları yazdı:







''Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinin duyurulduğu sıralarda Meclis’teydim. İktidar kulisinde, “Cumhurbaşkanı harekâtın başlayacağı konusunda Putin’i bilgilendirdi. Harekât başlıyor” yorumu yapıldı. Bu arada bir gözlemimi paylaşayım: Suriye operasyonu AK Parti milletvekillerinin müthiş motive etmiş durumda. Yürüyüşleri değişmiş. Önceden bir araya geldiklerinde AK Parti’yi konuşurlardı. Dün kuliste kulak kabarttım, o psikolojiyi üzerlerinden atmışlar, operasyonu tartışıyorlardı.''

