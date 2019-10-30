Samanyolu Haber /Gündem / Harekât sonrası hemen anket yaptırdılar: Oyumuz arttı, Millet İttifakı çatladı /30 Ekim 2019 16:28

Harekât sonrası hemen anket yaptırdılar: Oyumuz arttı, Millet İttifakı çatladı

AKP’nin önceki gün yapılan MKYK ve MYK toplantılarında Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtla bağlantılı olarak Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar masaya yatırılırken, harekâta destek konusunda partinin yaptırdığı anket sonuçları da üyelerin bilgisine sunuldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ankete göre harekâta genel desteğin yüzde 86 olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tabanından yüzde 68, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tabanından yüzde 30 destek geldiğini iddia etti.

Harekâtı bitirmediklerini, ara verdiklerini kaydeden Erdoğan, “Verilen sözler tutulmaz, şartlar oluşmazsa devam edeceğiz. Başkalarının o bölgeye ilişkin başka dertleri var. Bizim derdimiz petrol değil, Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması ve terörün sona erdirilmesi.” dedi.

"ÖSO’NUN ÖNDE OLMASI ŞEHİT SAYISINI AZALTTI"

“Suriyeliler niye savaşmıyor?” eleştirilerine cevap veren Erdoğan, “Onlar da vatandaşlarını kurtarmak için canları pahasına mücadele ediyor. Elbette şehidimiz olmasını istemeyiz. Asker şehit sayımız Suriye Milli Ordusu’ndan az. Onların askerlerinin ön saflarında ilerlemesi TSK’nın şehit sayısını düşürüyor.” dedi. 

Mülteciler konusunda sözlerini tutmayan Avrupa ülkelerine karşı “kapıların açılması” kozunun kullanılması gerektiğinin belirtilmesi üzerine Erdoğan, “Merak etmeyin, her şeyin zamanı var, şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.” karşılığını verdi.

"CHP HESAPLAŞMA SÜRECİNE GİREBİLİR"

Cumhuriyet'in haberine göre bazı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, askeri harekâta  dair anketle ilgili olarak partiye olan desteğin artarken, muhalefet kanadında çatlamalar oluştuğuna dikkati çekti. 

Bazı MKYK üyeleri, “CHP, bir hesaplaşma sürecine girebilir. HDP ile olan ilişkilerde tam bir kopuş var. Bugün seçim olsa HDP tabanından CHP’ye oy gitmez. HDP tabanı ‘aldatıldık’ duygusu içinde. Bu ittifakın devam edeceği düşünülüyordu. Millet İttifakı’na HDP oyları da eklemlendiği zaman ciddi bir iktidar alternatifi oluşmuştu. Harekâtla birlikte bu çöktü. CHP içinden gelen açıklamalara bakılırsa iç siyasi huzursuzluk artacak. İyi  Parti’de benzer emareler var. Bu partilerin tabanları milli çıkarlar konusunda çatışma değil mutabakat istiyor.” görüşünü dile getirdi.
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