Harekatta 'kara operasyonu' evresine geçildi, dört koldan Suriye'ye girildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı" ifadeleri kullanıldı.



'4 KOLDAN GİRİŞ YAPILDI'?

Askeri kaynaklar, Türk kara birliklerinin Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yaptığını bildirdi.



İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA 'KARA PROPAGANDA' GEREKÇESİYLE 78 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI?

Barış Pınarı Harekatına ilişkin sosyal medyada eleştirel paylaşımda bulunan 78 kişiye ilgili yasal işlem başlatıldı.

DSG SÖZCÜSÜ: TÜRK GÜÇLERİNİN SALDIRISI PÜSKÜRTÜLDÜ







DSG Sözcüsü Mustafa Bali, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk güçlerinin kara saldırısı DSG savaşçıları tarafından püskürtüldü. Şu an için bir ilerleme yok" dedi.





AKÇAKALE'YE 3 HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ







Suriye'nin kuzeyinden atılan 3 havan mermisi Akçakale ilçesine düştü. YPG kontrolü altındaki bir bölgeden Akçakale'ye 3 havan mermisi atıldı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar oluştu. Güvenlik güçleri bölgede inceleme yaptı.





?BİRECİK'E HAVAN MERMİSİ ATILDI: BİRİ ÇOCUK 2 YARALI







Alınan bilgiye göre, YPG kontrolü altındaki bir bölgeden Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinin Suriye sınırındaki Eşme Mahallesi'ne havan mermisi atıldı.





Havan mermisinin bir otomobile isabet etmesi sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.





Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.