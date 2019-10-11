Harekattan sonra 60 bin sivil bölgeyi terk ediyor









BBC Türkçe’de yer alan ve Guardian’ın sahadan bildirdiği haberlere dayanan bilgilere göre; Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü şimdiye kadar 23 Suriye Demokratik Güçleri savaşçısı ile sekiz sivilin öldüğünü, 60 binden fazla kişinin de bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını belirtiyor. Gazetenin Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan muhabiri Martin Chulov ise, konuştuğu Hüseyim Rammo adlı Kürt'ün "İhanet en acı şey" sözlerini yazısının başlığına taşımış. Rammo "63 yaşındayım ve böyle bir şey görmedim. Daha önce baskı rejimi vardı, şimdi ise ihanete uğradık. Bu daha da kötü" diyor.





Guardian yazarı Chulov, Kobani'yi de binlerce kişinin terk ettiği bilgisini veriyor. Yardım kuruluşlarının da Türkiye'nin harekatı öncesi bölgeden ayrıldığını belirten Chulov Kızıl Haç'ın sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için güvenlik koridoru oluşturulması çağrısında bulunduğunu yazıyor.





Times gazetesinin diplomasi muhabiri Catherine Philp, Türkiye'nin 'mülteci krizini çözmek' için Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge yaratmak istediğini, ama Kürtlerin bu bölgeden silinmesi ihtimalinin dünya çapında korku ve öfke yarattığını belirtiyor:





“Bölgeyi, daha önce bazıları Suriye'nin farklı bölgelerinde yaşayan Suriyeli Araplarla doldurmak nüfus yapısında çok büyük bir değişikliğe neden olacaktır ve ayrıca uluslararası hukuku da ihlal anlamına gelecektir. Uluslararası hukuk, mültecileri kendi ülkelerine dönmeye zorlamayı yasaklıyor."





Financial Times (FT), Türkiye'nin saldırısının IŞİD'in yeniden canlanmasına neden olabileceğine dikkat çekiyor. Haber Beyrut'ta bulunan Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Abdülselam Ahmed'in "Hücreler canlanacak ve tutukluları kurtarmak için askeri operasyonlar yapacak. Şu an bölgede 'uyuyan IŞİD hücreleri' var... Bunlar bölgeyi kolay kolay terk etmeyecektir" sözlerine yer veriyor.





Gazeteye konuşan Uluslararası Kriz Grubu'ndan Nigar Göksel, Ankara'nın IŞİD militanları ya da aileleriyle baş etmek için "sihirli bir formülü olmadığını" söylüyor.





Daily Telegraph gazetesinin Ortadoğu muhabiri Josie Ensor'un özel haberinde, Suriye'de Kürtlerin kontrol ettiği bölgede bulunan ve 70 bine yakın IŞİDli eşi ve çocuğunun barındığı el-Hol kampında, radikalleşmenin giderek arttığına dikkat çekiliyor. Ensor, 55'ten farklı dilin konuşulduğu kampta en radikal görüşlü kadınların Ruslar, Tunuslular ve Orta Asyalılar olduğunu belirtiyor.