Samanyolu Haber /Dünya / Haribo'da uyuşturucu krizi büyüyor: İki ülke daha ürünleri toplatıyor /03 Haziran 2025 14:37

Haribo'da uyuşturucu krizi büyüyor: İki ülke daha ürünleri toplatıyor

Hollanda’da yaşanan bir gıda güvenliği sorunu, kısa sürede Belçika ve Lüksemburg’a da yayıldı. Ünlü şeker üreticisi Haribo, bazı "Happy Cola Fizz" serisi ürünlerinde esrar izine rastlanmasının ardından harekete geçerek aynı partiye ait şekerleri üç ülkede raflardan toplatıyor.

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7'den 70'e Herkes Tüketiyordu, İçinde Esrar Tespit Edildi! Acil Kodla Toplatılmaya Başlandı: Tepki Üstüne Tepki Yağdı - Resim: 1
Olay, Hollanda’nın Twente bölgesinde yaşandı. Aynı aileden birkaç çocuk ve bir kadının Haribo şekerlerini tükettikten sonra mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı gibi semptomlar göstermesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Yapılan ilk testlerde, bu şekerlemelerde kenevir kaynaklı uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi. Söz konusu bilgiler, Hollanda Gıda ve Tüketim Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA) tarafından paylaşıldı.

BELÇİKA VE LÜKSEMBURG'DA DA DAĞITILMIŞ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Haribo, yaptığı açıklamada duruma büyük önem verdiklerini belirtirken, söz konusu geri çağırmanın yalnızca üretim kodu L341-4002307906 olan, kilogramlık paketlerde satılan ve son kullanma tarihi Ocak 2026 olarak belirtilen ürünleri kapsadığını duyurdu. Aynı partiye ait şekerlerin Belçika ve Lüksemburg pazarına da sunulduğu tespit edilince, iki ülkede de acil toplatma süreci başlatıldı.

TÜKETİCİLERE ÖDEME İADESİ YAPILACAK

Belçika’daki tüketicilere yönelik özel bir uyarı da yapıldı. Ürünü satın alanların, şekerlemeleri doğrudan Haribo’nun Kontich ofisine göndermeleri ve banka hesap bilgilerini iletmeleri isteniyor. Şirket, ürünlerin iadesinin ardından ödeme bedelinin iade edileceğini garanti etti.

UYUŞTURUCU MADDELERİN NASIL KARIŞTIRILDIĞI BİLİNMİYOR

Söz konusu maddelerin şekerlemelere nasıl bulaştığı ise henüz netlik kazanmadı. Noord Holland Polis Teşkilatı olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, NVWA da şüpheli partideki numuneleri laboratuvar ortamında ayrıntılı olarak analiz ediyor.
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