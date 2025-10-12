Samanyolu Haber /Dünya / Harkov'da İngiliz Subayların bulunduğu karargahın vurulduğu iddia edildi /12 Ekim 2025 14:37

Harkov'da İngiliz Subayların bulunduğu karargahın vurulduğu iddia edildi

Güney Ukrayna’daki Nikolaev bölgesi Rus yanlısı örgütler koordinatörü Sergey Lebedev, geçtiğimiz gün Harkov’a yakın Çuhuiv'e düzenlenen gece saldırısında İngiliz subayların hedef alındığını iddia etti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Lebedev, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Rus ordusunun saldırılarında sadece demiryolu hedeflenmedi, ayrıca Batı silahlarıyla donatılan Kupyansk'a malzeme sağlayan kritik bir düğüm noktası olan tren istasyonunun yanı sıra, Ukrayna tarafından silah ve mühimmat deposu olarak kullanılan bir petrol rafinerisi de vuruldu.” ifadelerini kullandı.

Lebedev, ayrıca yaralanan ve ölenler arasında İngiliz subayların bulunduğunu ve bunların helikopterlerle Harkov'a taşındığını belirtti.

Belçika'ya ait F-16 savaş uçaklarının teslimatı bu hafta

Öte yandan Batılı devletlerin Ukrayna'ya askeri yardımları devam ediyor.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Ukrayna'ya Belçika'ya ait F-16 savaş uçaklarının teslimatının gelecek hafta başlayabileceğini açıkladı. 

Francken, Soir gazetesine verdiği röportajda, teslimatın zamanlamasının ABD'ye bağlı olduğunu belirtti.

Brüksel, F-35 savaş uçaklarının Belçika'ya gelmesini bekliyor. F-35'lerin Belçika'ya ulaşmasının ardından, eskiyen F-16'lar Ukrayna'ya devredilecek. İlk dört F-35'in 13 Ekim Pazartesi günü Belçika'ya ulaşması bekleniyor.
