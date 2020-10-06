Harp Okulu öğrencileri hakkında çarpıcı iddia!

Gazeteci Bünyamin Güler, şahsi Twitten hesabında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri öğrencilerin dosyalarının yeniden incelenmesi için talimat verdiğini iddia etti.







Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiğini belirten Milli Gazete muhabiri Güler, "Cumhurbaşkanlığının ilgili hukukçuları Adalet Bakanlığı’yla temasa geçti. Askeri öğrencilerin dosyalarını incelemek üzere isteyen Cumhurbaşkanlığı hukukçuları, çalışmalar için ilk adımı attı." dedi.





Güler, askeri öğrencilerin mağduriyetinin anlatıldığı çok sayıda mektubun Erdoğan'a ulaştığını ve Erdoğan'ın talimatıyla hukukçularının dosyaları incelemeye aldığını söyledi.





Bünyamin Güler şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:





"ERDOĞAN’DAN ASKERİ ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ TALİMAT





1) 15 Temmuz gecesi ellerine silah almadıkları halde defalarca müebbet hapis cezasına çarptırılan askeri öğrencilerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.





2) Askeri öğrencilerle ilgili alınan kararların toplum vicdanını yaralaması ve adalete olan güveni zedelemesinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın askeri öğrencilerin dosyalarını inceleme talimatı verdiği öğrenildi.





3) Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığının ilgili hukukçuları Adalet Bakanlığı’yla temasa geçti. Askeri öğrencilerin dosyalarını incelemek üzere isteyen Cumhurbaşkanlığı hukukçuları, çalışmalar için ilk adımı attı.





4) Cumhurbaşkanlığı askeri öğrencilerin dosyalarını inceledikten sonra Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi kararını verecek."





MELEK ÇETİNKAYA ASKERİ ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI, UNUTTURMADI





Harp Okulu öğrencisi Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya yaklaşık 4 yıldır "askeri öğrenciler suçsuz" sloganı ile eylem yapıyor.





Demokratik hakkı olan protestoları sebebiyle 17 Temmuz'da tutuklanan Çetinkaya iki ay sonra tahliye edilmişti.



