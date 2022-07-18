Harp Okulu öğrencisi, Nedim Şener'in yalanını ifşa etti: 'Gazeteci müsveddesi...'

15 Temmuz gerçeklerini anlatan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran ‘Mavi Otobüs’ belgeselinde yer alan Hava Harp Okulu 3. sınıf öğrencisi Adnan Yıldız, Hürriyet gazetesinin tetikçi yazarı Nedim Şener’in yalanlarını anlattı.





Nedim Şener, yazısında ‘Mavi Otobüs’ belgeseliyle belgeselde yer alan ve yaşadıklarını anlatan 6 Harp Okulu öğrencisini de hedef gösterdi.





Adnan Yıldız hakkında “2013 yılı Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu ve Kara Harp Okulu sınavlarında kuvvetli şüpheli durumunda. İtirafçı arkadaşlarının verdikleri ifadelere göre hafta sonlarını onlarla beraber örgüt evlerinde geçirdi ve örgütün sohbet toplantılarını kaçırmayan sıkı bir örgüt üyesi.” ifadelerini kullandı.







Hava Harpokulu 3. sınıf öğrencisi Adnan Yıldız, Nedim Şener’e sosyal medya hesabından cevap verdi. İşte Yıldız’ın Şener’e cevabı:







Bir gazeteci müsveddesinin hakkımdaki iddiaları! Kısaca cevap vereyim mi?





1. Harp Okulu ve MYO sınavlarında kuvvetli şüpheli durumundaymışım. Peki böyle bir sınavın aslında olmadığını biliyor muydunuz? Çünkü Harp Okulları’na üniversite sınavı ile girilir.







2. Deniz Astsubay MYO’da bile şüpheliymişim. Peki benim Astsubaylık Okullarına hiç başvurmadığımı, yalnızca Harp Okullarına başvurduğumu biliyor muydunuz? Keşke başvuru formunu da paylaşsaydın, ben de görmüş olurdum.





3. Sıkı bir örgüt elemanı olduğuma dair itirafçı ifadeleri varmış. Benim dosyamda böyle bir ifade yok arkadaşlar. Varsa lütfen çıkarıp gösterin.







