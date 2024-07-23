Samanyolu Haber /Dünya / Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı /23 Temmuz 2024 00:46

Harris 24 saatte 81 milyon dolar bağış topladı

Biden'ın seçim yarışından çekilip yerine işaret ettiği yardımcısı Harris, rekor bağış topladı. Rakam 24 saatte 81 milyon dolara ulaştı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylıktan çekilip yerine önerdiği Kamala Harris, bağışçıların da 'onayını' aldı.

Demokratların başkan adayı olmaya en yakın isim Harris, rekor düzeyde bağış topladı.

Harris'in ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden'ın başkan adaylığı konusunda kendi yerine aday göstermesinden itibaren son 24 saatte Harris'e 81 milyon dolar bağış yapıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu rakam, 24 saat içinde ulaşılmış en yüksek bağış miktarı olarak kayda geçti.

ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor.

Donald Trump, New York'taki "sus payı" davasında, kararın açıklanmasının ardından 24 saatte 50 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
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