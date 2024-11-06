Samanyolu Haber /Gündem / Harris konuşmasını iptal etti, Trump kutlamaya hazırlanıyor /06 Kasım 2024 10:17

Harris konuşmasını iptal etti, Trump kutlamaya hazırlanıyor

Donald Trump, Kamala Harris'e karşı olan ABD başkanlık yarışında zafere çok yakın... Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond, Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını açıkladı. Öte yandan Trump cephesinde ise zafer konuşması için hazırlıklar başladı.

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Tüm dünyanın gözü kulağı ABD'deki başkanlık seçiminde. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye devam ederken Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump yarışı Demokrat Parti adayı Kamala Harris'e karşı önde götürüyor.

Kritik seçimde sona doğru yaklaşılırken Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi. Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.

TRUMP CEPHESİ ZAFER KUTLAMASINA HAZIRLANIYOR
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, seçimleri kazanmaya bir adım daha yakın gözüken Trump'ın, Flordia'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması yapmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi.

Trump'ın ekibinin, Cumhuriyetçi adayın konuşma yapacağı kongre merkezine geçtiği ve hazırlıkların devam ettiği kaydedildi.

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