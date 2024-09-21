Harris, Trump’a meydan okudu

ABD kasım ayında seçimlere hazırlanırken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in kampanya başkanından bir açıklama geldi.



Kampanya başkanı Jen O'Malley Dillon, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 23 Ekim'de yapılacak bir münazaraya katılmak üzere CNN'den gelen daveti kabul ettiğini duyurdu.



Jen O'Malley Dillon, "Başkan Yardımcısı Harris, Donald Trump ile aynı sahneyi paylaşmaya hazır. Donald Trump'ın bu tartışmayı kabul etmekte hiçbir sorunu olmamalı” dedi.



Trump ise konu hakkında “Harris ile yeni bir münazara yapmak için çok geç olduğunu” söyledi.



ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, 16 Eylül’de ABC News kanalında yayımlanan ve yaklaşık 1,5 saat süren canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaşmıştı.



Taraflar, yaptıkları ilk münazarada iç politikadan ekonomiye, sınır güvenliğinden dış politikaya kadar birçok başlıkta ayrışan görüşlerini ortaya koymuştu.

