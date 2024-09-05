Harris'in yardımcısı Tim Walz'un aile üyeleri Trump'ı destekliyor

Facebook'taki "Trump'a destek" çağrılarına da, "Bunu uzunca düşündüm. Ailemizi bu işe karıştırma noktasında kararsızım." cevabını verdi.





Euronews'te yer alan habere göre Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska eyaletindeki önemli figürlerinden politikacı Charles Wesley Hebster, Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Walz'un bazı aile üyelerinin Donald Trump'ı desteklediğini gösteren bir fotoğrafını Çarşamba günü şahsi X hesabından yayınladı.Sekiz kişinin yer aldığı fotoğrafa Webster, "Tim Walz'un ailesi sizin bir şeyi bilmenizi istiyor." notunu ekledi.Fotoğrafta, evin duvarına "Amerika'yı geri al" sloganını içeren bir posterin asıldığı, aile üyelerinin "Walz'lar Trump'tan yana" ifadelerinin yazılı olduğu tişörtler giydiği görüldü.Herbster'in basın sorumlusu, İngiliz Daily Mail'e yaptığı açıklamada fotoğraftaki kişilerin büyükbabaları üzerinden Walz ile akraba olduklarını söyledi.Kamala Harris ve Tim Walz şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Diğer taraftan Walz'un Florida'da yaşayan 67 yaşındaki abisi Jeff Walz, geçtiğimiz hafta Facebook üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Düşüncelerinin yüzde 100'üne tamamen karşıyım," demiş ve kardeşini desteklemeyeceğini açıklamıştı.Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yayın yapan NewsNation'a demeç veren Jeff Walz, seçmenleri etkilemek gibi bir amaca sahip olmadığını, söz konusu gönderiyi sadece yakın arkadaş çevresi için paylaştığını belirtti."Facebook bunun için uygun bir platform değildi ama kardeşimin izlediği politikaları benimsemiyorum," dedi.Kardeşi ile sekiz yıldır iletişim kurmadığını aktaran Jeff, Tim Walz'un "Beyaz Saray için uygun bir profil olmadığını" vurguladı.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris, Minnesota Valisi Tim Walz’u ağustos ayında başkan yardımcısı adayı olarak seçti.Harris ve Walz, 6 Ağustos'ta Pennsylvania eyaletinin en büyük şehri olan Philadelphia'da düzenlenecek bir mitingde ilk kez bir araya geldi.Nispeten ılımlı bir Demokrat olan Walz, Harris'in çeşitli adayları incelediği ve birçoğunun adının geçmesiyle medyanın ilgisinin arttığı son iki hafta içinde ulusal çapta dikkat çekmeye başladı.Harris bu tercihi, Walz ile adaylıklarının resmileştiği Chicago'daki Demokrat Parti'nin Ulusal Kongresi'nden iki hafta önce aldı.Kongre salonunda coşkuyla karşılanan konuşmasında Walz, Nebraska'nın küçük bir kasabasında büyüdüğünü anlattı ve Cumhuriyetçi rakibi J. D. Vance ile bir tezat oluşturmak için geçmişini öne sürdü.Ohio'daki bir kasabada doğup büyüdüğünü ve köklerinin Appalachian Dağları'na dayandığını iddia eden Vance'i iğneleyerek, "Ben 400 kişilik Butte, Nebraska'da büyüdüm," dedi."Lise sınıfımda 24 çocuk vardı ve hiçbiri Yale'e gitmedi."Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in ismini önermesinden önce pek çok Amerikalı, Walz'un adını dahi bilmiyordu. Ancak Walz'un seçilmesi, önümüzdeki kasım ayında yapılacak seçimlerde destekleri çok önemli olan Ortabatılı seçmenlere ulaşmak için stratejik bir hamle olarak görülüyor.