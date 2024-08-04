Harris'ten 'ABC'ye evet Fox'a hayır: Başkanlık yarışında 'canlı yayın' düellosu

ABD'nin eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, kendisine yakın yayınlarıyla bilinen Fox News haber kanalının canlı münazara teklifini kabul etmesine ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan aday adayı Kamala Harris'ten yanıt geldi. Harris'in kampanya ekibinden yapılan açıklamada, Donald Trump'ın halihazırda ABC'de yayınlanması planlanan münazaradan vazgeçmeye çalıştığı belirtildi.







Reuters haber ajansının aktardığına göre, Fox News'ün iki aday arasındaki canlı münazarasının taraflarca kabul edilmesi halinde 4 Eylül'de yapılması bekleniyor. Halihazırda Trump ve Demokratların eski aday adayı Başkan Joe Biden arasında yapılacağı açıklanan münazara ise 10 Eylül'de olacak ve ABC News haber kanalında yayınlanacaktı. Trump ise bu tartışmanın Fox News kanalına alınması önerisini getirmişti.





'YA 4 EYLÜL YA HİÇ'





Konuya ilişkin dün sosyal medya hesabından açıklama yapan Kamala Harris, asıl planlanan tartışmaya katılmayı planladığına işaret ederek, "'Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde' ifadesinin nasıl da 'belirli bir zamanda, belirli güvenli bir alanda' halini alması ilginç... Kendisinin de kabul ettiği gibi 10 Eylül'de orada olacağım. Umarım onu da orada görürüm" ifadelerini kullandı. Harris'in sözcüsü Michael Tyler ise Trump'ın 'korkmuş bir şekilde kaçtığını' söyleyerek, Harris'in kampanya ekibinin 10 Eylül'de yapılacak ve her iki kampanya ekibinin de mevcut durumda hemfikir kalmış olduğu münazaranın ardından başka münazaraları da görüşmekten mutluluk duyacağını ifade etti.





Donald Trump ise dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Harris'in 'bunu yapmaktan korktuğunu' iddia ederek 4 Eylül'de onu orada göreceğini ya da hiç görmeyeceğini söyledi. Trump, cuma günü yine Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın seçim yarışından çekildiğini hatırlatarak ve kendisinin söz konusu kanalla davalık olduğuna işaret ederek ABC'deki tartışmanın iptal olduğunu savunmuştu