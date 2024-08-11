Samanyolu Haber /Dünya / Harris'ten Gazze çıkışı: 'Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var!' /11 Ağustos 2024 14:32

Harris'ten Gazze çıkışı: 'Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var!'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze için ateşkes gerektiğini söyledi. Harris, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Phoenix'te yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun Gazze'deki okulu hedef almasıyla ilgili konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'e yönelik silah ambargosunu desteklemeyeceğini dile getiren Harris, İsrail'in sivil kayıpların önlenmesi sorumluluğu olduğunu söyledi.

Harris, "Bir kez daha çok fazla sivil öldürüldü. Esirleri çıkarmamız gerek. Bir esir anlaşmasına ve ateşkese ihtiyacımız var. Bunun yapılması gerektiğini ne kadar vurgulasam azdır. Anlaşmanın hemen yapılması gerekiyor" diyerek ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada düzenlenen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği kaydedilmişti.
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