Samanyolu Haber /Dünya / Harris'ten Gazze'de ateşkes çağrısı: 'İsrail işgali durdurmalı...' /18 Eylül 2024 09:19

Harris'ten Gazze'de ateşkes çağrısı: 'İsrail işgali durdurmalı...'

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail-Gazze savaşının sona ermesi ve İsrail'in Filistin topraklarına yeniden işgal yapmaması gerektiğini söyledi. Harris, Filistin-İsrail çatışmasına iki devletli çözüm ve Ortadoğu'nun istikrarını destekleyen bir yaklaşım çağrısında bulundu.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'deki savaşın sona erdirilmesi ve İsrail'in Filistin topraklarını yeniden işgal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Philadelphia'da Ulusal Siyah Gazeteciler Birliği'ne konuşan Harris, İsrail ile Filistinli Hamas militanları arasında bir ateşkes ve iki devletli çözüm için çağrı yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Harris, Ortadoğu'nun istikrarının sağlanması gerektiğini, ancak bu sürecin İran'ın bölgedeki gücünü artırmaması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu anlaşmanın, bölgedeki herkesin çıkarına olacak şekilde yapılması gerektiği konusunda netiz" dedi.

HARRIS'İN VAATLERİ
Harris'in konuşması, ekonomik konularla devam etti. Başkan seçilmesi durumunda konut arzını artırmayı hedeflediğini belirtti ve Amerikalıların barınma sorunlarını çözmek için daha fazla yatırım gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, çocuk vergisi kredisini 6 bin dolara çıkarma planını yineledi.

ABD Başkanlık seçimlerinde siyah seçmenlerin oylarının kritik olduğunu söyleyen Harris, Donald Trump'ın bu kesimi kazanma çabalarının yetersiz olduğunu savundu.

İSRAİL-GAZZE SAVAŞI
Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in Ekim ayından bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında 41 bin 252 kişi hayatını kaybetti, 95 bin 497 kişi ise yaralandı. 

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