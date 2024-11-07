Samanyolu Haber /Dünya / Harris'ten mağlubiyet konuşması: 'Böyle bir sonuç beklemiyorduk' /07 Kasım 2024 09:43

Harris'ten mağlubiyet konuşması: 'Böyle bir sonuç beklemiyorduk'

ABD'de başkanlık seçimlerini kaybeden Demokrat başkan adayı Kamala Harris, mağlubiyeti kabul ettiğini ifade ettiği bir konuşma gerçekleştirdi. Harris, "Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Ancak böyle bir sonuç beklemiyorduk. Barışçıl bir şekilde iktidarı Trump'a devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

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ABD'de başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Kamala Harris, seçim yenilgisinin ardından açıklamada bulundu.

Kamala Harris, seçim mağlubiyetini kabul ettiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'BÖYLE BİR SONUÇ BEKLEMİYORDUK'
"Kalbim bugün çok dolu. Bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmemiz gerekiyor. Bugün seçilmiş Başkan Donald Trump'ı arayıp tebrik ettim. Devir teslim töreninde ona yardımcı olacağız. Ancak böyle bir sonuç beklemiyorduk. Barışçıl bir şekilde iktidarı Trump'a devredeceğiz.

'BAŞKAN'A DEĞİL, ANAYASA'YA BAĞLIYIZ'
ABD rüyasının ışığı her zaman parlak şekilde yanacak. Başkan'a değil, Anayasa'ya bağlıyız. Biden'a bana olan inancından dolayı teşekkür ediyorum. Ben içinde bulunduğumuz seçim sürecinden gurur duyuyorum. 100 gün içinde bilinçli olarak bir koalisyon yaratmaya özen gösterdik. Birlikte bir arada olduk. Mücadeleye ve savaşmaya Demokratlar olarak devam edeceğiz."

Harris kendi destekçilerine, kampanya ekibine ve Amerikalı seçmenlere teşekkürlerini iletti.
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