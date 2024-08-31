Harris'ten Trump'a çağrı: Tartışalım ama mikrofonlar hep açık olsun

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Kamala Harris ve Donald Trump, ABC News haber kanalının ev sahipliğinde 10 Eylül'de münazaraya katılmayı kabul etmişti. Harris, bugün yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, canlı bir mikrofonla tartışma yapmasına izin vermeyecek danışmanlarına teslim oluyor. Eğer kendi ekibinin ona güveni yoksa, Amerikan halkının da kesinlikle ona güveni olmayacaktır" ifadelerini kullandı.





Donald Trump, 27 Ağustos'ta bir açıklama yaparak, Harris ile 10 Eylül'de yapılacak bir canlı yayına katılma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı duyuruda, "Yoldaş Kamala Harris ile bir tartışma için Radikal Sol Demokratlarla anlaşmaya vardım" demişti.







ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'ten eski başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yeni bir çağrı geldi. Harris, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda, birlikte katılacakları canlı münazara boyunca mikrofonlarının sürekli açık kalması çağrısında bulundu."Birleşik Devletler'in Başkanı olmak için yarışıyoruz" diyen Kamala Harris, "Şeffaf bir şekilde tartışalım: Mikrofonlar hep açık bir şekilde..." açıklamasında bulundu.İngilizcede 'hot mics' olarak da bilinen mikrofonların sürekli açık olması hali, kamuoyunun duymasının tercih edilmeyebileceği sözlerin de duyulmasını sağlayarak adaylara yardımcı olabiliyor ya da onlara zarar veremiyor. Sesi kısılmış mikrofonlar ise bir aday konuşurken diğerinin araya girerek diğer adayın sözünü kesmesini engelleyebiliyor.Tartışma programının 10 Eylül'de ABC kanalında yayınlanacağını belirten Trump, yayının Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinden canlı yapılacağını aktardı. Trump, ayrıca Demokratların bir önceki adayına işaret ederek, "Kurallar belki de sahtekar Joe Biden hariç herkes için iyi sonuçlanmış gibi görünen son CNN tartışması ile aynı olacak. Tartışma ayakta olacak ve adaylar not veya kopya kağıtları getiremeyecek" diye konuşmuştu.Eylül ayında yapılacak Harris-Trump münazarası, ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesinden bu yana iki adayın ilk kez canlı yayında karşı karşıya gelişi olacak.