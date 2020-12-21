Milyon sterlinlik alışveriş yapan Hacıyeva, parasının kaynağını açıklamak zorunda

İngiltere'de ünlü Harrods mağazasından 10 yıl içinde 16 milyon 309 bin sterlin (Yaklaşık 167 milyon Türk Lirası) harcama yaptığı ortaya çıkan Azeri vatandaşı Zamira Hacıyeva, parasının kaynağını açıklayamazsa Londra'daki 22 milyon sterlinlik mal varlığını kaybedecek.





Hacıyeva, 2016'da Azerbaycan'da yöneticisi olduğu bir kamu bankasından zimmetine yüz milyonlarca dolar geçirdiği suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılan Cihangir Hacıyev'le evli.





Yüksek Mahkeme, Zemira Hacıyeva'nın 2018'de hakkında çıkarılan Açıklanamayan Servet Emri'nin kaldırılması için yaptığı başvuruyu reddetti.





Mahkeme Hacıyeva'nın itiraz başvurusunun hukuki bir dayanağı olmadığına hükmetti.







