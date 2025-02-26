Samanyolu Haber /Dünya / Harry Potter parkında yaralandı, 7,25 milyon dolar kazandı /26 Şubat 2025 10:25

Harry Potter parkında yaralandı, 7,25 milyon dolar kazandı

Üç gün süren duruşmanın ardından eğlence parkının kadının kaza geçirmesine neden olan tehlikeli koşulları yarattığına hükmedildi.

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ABD'de federal jüri, Universal Studios Hollywood’daki Harry Potter and the Forbidden Journey (Harry Potter ve Yasaklı Yolculuk) adlı eğlence treninden inerken düşerek omurga yaralanması geçiren 74 yaşındaki Arizona’lı Pamela Morrison’a 7,25 milyon dolar (264.3 milyar Türk Lirası) tazminat ödenmesine karar verdi.

Morrison, Eylül 2022’de torunuyla birlikte popüler eğlence aracına binerken, emniyet kemerinin düzgün şekilde kapanmaması nedeniyle araçtan inmesi istendi. Dava dosyasına göre, hareketli yürüme bandından sabit zemine adım attığı sırada Morrison dengesini kaybederek düştü.

Morrison’ın avukatı Taylor Kruse, müvekkilinin omurga sıkışma kırığı yaşamasına neden olan bu düşüşün, çalışanların yürüme bandını durdurmayarak güvenli bir şekilde inmesini sağlamamalarından kaynaklandığını savundu.

Kruse, "Durdurmaları sadece dört saniyelerini alırdı ama onlar her ne pahasına olursa olsun eğlence trenini saatte 1.800 kişi kapasitesine ulaştırmak için çalıştırmaya devam etmek istediler," dedi.

Universal Studios Hollywood’un avukatları ise Morrison’ın torununa odaklandığını ve nereye bastığını dikkat etmediğini, dolayısıyla düşmenin kendi hatası olduğunu öne sürdü.

Üç gün süren duruşmanın ardından Kaliforniya’daki jüri, 14 Şubat’ta dört saatlik müzakereden sonra eğlence parkının Morrison’ın kaza geçirmesine neden olan tehlikeli koşulları yarattığına hükmetti. Kruse’un açıklamasına göre, Morrison’a 250.000 doları gelecekteki tıbbi masrafları, 2 milyon doları geçmişte yaşadığı acılar ve 5 milyon doları ise gelecekte yaşayacağı acılar için olmak üzere toplam 7,25 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi.

Kararla ilgili yorum talebi için Universal Studios Hollywood’a ulaşıldı ancak henüz yanıt alınamadı.

"Bu düşüş onun hayatını tamamen değiştirdi ve jüri bunu gördü," diyen Avukat Kruse, "Bu kararın son derece adil olduğunu düşünüyoruz," diye ekledi.
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