'Harry ve Meghan’ın röportajına 9 milyon dolar ödendi' iddiası

Prens Harry ve Meghan Markle'ın ABD televizyonlarında yayınlanacak röportajı heyecanla bekleniyor. ABD’nin en ünlü televizyoncusu Oprah Winfrey'e konuşan ikilinin röportajı için CBS kanalının rekor sayılacak bir ücret ödediği iddia ediliyor.





İngiliz medyasıyla bir savaşa tutuşan ve haklarında saray çalışanlarına zorbalık yaptıkları iddialarına yönelik haberler çıkan çift, röportajda yaşadıkları süreci anlattı.





Wall Street Journal gazetesi, CBS kanalının röportajı yayınlamak için 7 ile 9 milyon dolar (52 milyon TL – 67 milyon TL) arası bir ödeme yaptığını yazdı. Kanal bu ödeme karşılığında röportajın uluslararası yayın hakkına da sahip oldu.





Kanal, röportaj sırasında yayınlanacak reklamlar için 30 saniye ücretini 325 bin dolar (2.5 milyon TL) olarak açıkladı.





Wall Street Journal, Netflix ve Spotify ile milyon dolarlık anlaşmalar imzalayan Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu röportajdan para almadığını da belirtti.