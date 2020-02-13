“Erdoğan'a söyle beni cumhurbaşkanı yapsın” diye yalvardığını ne çabuk unuttun

Kuzu daha sonra attığı bir twitte AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın söylediği sözleri kullanarak, “Sayın Baykal’ın Genel Başkanlıktan ayrılması ve yerine Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle birlikte CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Seni oraya getiren F…, ne konuşuyorsun?” diye yazdı.











Bu twitti alıntılayan ilahiyatçı yazar ve aynı zamanda geçmişte Erdoğan mahalle arkadaşı olan Harun Tokak, Kuzu’ya şöyle seslendi: “Burhan kuzu sen zeki bir adamsın “Erdoğana söyle beni cumhurbaşkanı yapsın” diye bana yalvardığını ne çabuk unuttun.”







