Harvard Tıp Okulu'nun virüs için 'Ağustos' iddiasına Çin'den cevap

İngiltere'nin önde gelen tıp kurumlarından Harvard Tıp Okulu'nun Çin'de Covid-19 salgınının Ağustos 2019'da başlamış olabileceğini açıklamasının ardında, Çin yönetimi araştırmayı "saçma" olarak nitelendirdi.





Harvard Tıp Okulu, Boston Kamu Sağlığı Üniversitesi ve Boston çocuk hastanesi tarafından yapılan araştırmada Vuhan'daki büyük hastanelerin Ocak 2018 ve Nisna 2020 arasındaki yoğunluk görüntüleri incelendi. Görüntüler incelendiğinde Ağustos 2019'dan itibaren hastaneye giren araç sayısında yoğunlaşma olduğu bu oranın Aralık 2019'da en yüksek seviyeye çıktığı görüldü.





Eylül ve Ekim ayları arasında 6 büyük hastaneden 5'inde günlük gelen araç sayısında en yüksek rakamlara ulaşıldı.





Araç yoğunluğundaki artışın yanı sıra Çin arama motoru Baidu'da bahsedilen aylarda en çok yapılan aramalar incelendi. Buna göre 2020'nin başlarında Vuhan'da Koronavirüs vakaları tespit edilmeden 3 hafta önce arama motoruna "öksürük" ve "ishal" kelimeleri aranması arttı. Araştırmacılar öksürüğün influenza salgını döneminde aranması normal olsa da ishalin Covid-19 semptomu olduğunu vurguladı.





"Saçma bir sonuç"





Euronews'un haberine göre; Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying ise araştırmanın sonuçlarını düzenlediği günlük basın toplantısında kesin bir dille reddetti.





Chunying "İnternetteki trafik yoğunluğu gibi yüzeysel gözlemlere dayanarak bu sonuca varmanın inanılmaz derecede saçma olduğunu düşünüyorum" dedi.