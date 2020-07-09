Harvard Üniversitesi ve MIT, 'uluslararası öğrenci düzenlemesi' sebebiyle Trump yönetimine dava açtı

Hükûmet, ABD üniversitelerindeki yabancı öğrencilerin vize statülerini koruyabilmeleri için uzaktan eğitim yerine bire bir kampüste verilen eğitim programlarına dahil olmaları zorunluluğu getirdi. Bu kararın, Koronavirüs sebebiyle güz döneminde online eğitim verecek okullara giden on binlerce yabancı öğrenciyi etkileyeceği öngörülmüştü. Birçok kişi, bu düzenlemeyle Trump yönetiminin üniversitelerin kapılarını Eylül ayında açmaya zorlamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulunmuştu.







Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde açılan dava, düzenlemenin hayata geçirilmesinin önlenmesini talep ediyor.





Üniversiteler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi'nin (ICE) kararlarının öğrencilerin sağlığını hiç dikkate almadığını belirtti.





Online eğitim alacak öğrencilerin bu dersleri kendi ülkelerinden alması gerekeceğini belirten ICE, vize statülerini korumak isteyen uluslararası öğrencilerin kampüste öğrenim yapacak bir üniversiteye transfer olabileceğini söylemişti. Harvard ve MIT, güz döneminin başlamasına haftalar kaldığına dikkat çekerek bu seçeceğin gerçekçi olmadığını ifade etti.





Harvard, geçen haftalarda Koronavirüs pandemisi sebebiyle güz döneminde yüz yüze eğitim vermeyeceğini duyurmuştu.