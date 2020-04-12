Harvard Üniversitesi'nden virüs açıklaması

Web Tekno’nun haberine göre Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, testis ağrısıyla hastaneye giden bir adamın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Araştırmacılar, erkeklerde görülen testis ağrısının, koronavirüsün nadir görülen bir belirtisi olabileceğini düşünüyor.







Araştırmacılar, testislerinde “bıçaklanma hissiyle” hastaneye gittikten sonra koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 42 yaşındaki bir erkek hakkında bir vaka raporu sundular. Söz konusu kişinin testislerinde yanlış bir şey bulamayan doktorlar, bilgisayarlı tomografi sonrası akciğerlerde hasar olduğunu tespit etti. İki gün sonra da Covid-19 teşhisi kondu.





Bazı virüslerin testisleri etkilediği biliniyor. Bu konuda MailOnline’a konuşan Dr. Viney, kabakulak gibi testisleri etkileyebilecek bazı virüslerin olduğunu, Covid-19’un da testisleri etkileyip etkilemediğini ise ancak zamanla görüleceğini söyledi.