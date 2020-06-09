Samanyolu Haber /Dünya / Harvard'ın uydu araştırması: Geçen yaz Wuhan'da olağanüstü bir şeyler oldu /09 Haziran 2020 16:48

Harvard'ın uydu araştırması: Geçen yaz Wuhan'da olağanüstü bir şeyler oldu

Corona virüsü dünya genelinde 7 milyonu aşkın kişiye bulaşırken, resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgınla ilgili yeni iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor.

SHABER3.COM

Hastalığı uluslararası kamuoyundan gizlemekle suçlanan Çin’i zora sokacak bir çalışma ABD’nin Harvard Üniversitesi tarafından yürütüldü. Uzmanlara göre hastalık bilinenin aksine 2019’un yaz aylarında yayılmaya başlamış olabilir.

HASTANELERE HÜCUM ETMİŞLER

Sözcü gazetesi'nde yer alan habere göre Dr. John Brownstein ve ekibi Wuhan’daki hastanelerin çevresindeki trafiğe ilişkin uydu görüntüleri ve internet aramalarını mercek altına aldı. Hastanelerin bulunduğu güzergahlarda normalin üzerinde araç yoğunluğu tespit eden ekip, otoparkların da ortalama yüzde 90 doluluğa ulaştığını belirledi.

‘BİR ŞEYLER OLDUĞU BELLİ’

İnternette de geçmeyen öksürük ve ishale ilişkin aramaların arttığına dikkat çeken Brownstein, “Otoparkların sürekli dolu olması ve arama yapılan bu belirtiler, Wuhan’da bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Toplum içinde yayılan bir enfeksiyon nedeniyle insanlar doktora gitmek zorunda kalmış” dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Harvard'ın uydu araştırması: Geçen yaz Wuhan'da olağanüstü... Sonraki Haber >>

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Göstericiler Amazon'u yağmaladılar

Norveç'te toprak kayması kamerada

Norveç'te toprak kayması kamerada

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı

İlginç kaza: Bebek araçtan fırladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:41:58