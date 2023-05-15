Hasan Cemal Meclis’e giremedi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde ismi altında seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), aday listesinde medya dünyasından iki sürpriz isim vardı.







Gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.





AHMET ŞIK YİNE MECLİS’TE





Hasan Cemal Meclis’e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı.





Türkiye İşçi Partisi listesinden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık da yeniden Meclis’e girdi.





Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.





YSP’de İstanbul’dan Meclis’e girmeye hak kazanan vekiller şöyle:





SIRRI SÜREYYA ÖNDER

KEZİBAN KONUKCU KOK

CENGİZ ÇİÇEK

ÖZGÜL SAKİ

ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR

İSKENDER BAYHAN

ÇİÇEK OTLU

CELAL FIRAT