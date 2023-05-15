Samanyolu Haber /Gündem / Hasan Cemal Meclis’e giremedi /15 Mayıs 2023 04:14

Hasan Cemal Meclis’e giremedi

Milletvekili adayı olan üç gazeteciden ikisi Meclis girmeye hak kazandı. Hasan Cemal seçilemezken Ahmet Şık ve Cengiz Çandar milletvekili olmaya hak kazandı.

SHABER3.COM

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılma ihtimaline karşın, 28. dönem milletvekili seçiminde ismi altında seçime gireceği Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), aday listesinde medya dünyasından iki sürpriz isim vardı.

Gazeteciler Cengiz Çandar Diyarbakır'dan, Hasan Cemal ise İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterildi.

AHMET ŞIK YİNE MECLİS’TE

Hasan Cemal Meclis’e giremezken, Cengiz Çandar Diyarbakır milletvekili olmaya hak kazandı.

Türkiye İşçi Partisi listesinden İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı olan gazeteci Ahmet Şık da yeniden  Meclis’e girdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre İstanbul’da Yeşil Sol Parti 8 milletvekili çıkardı.

YSP’de İstanbul’dan Meclis’e girmeye hak kazanan vekiller şöyle:

SIRRI SÜREYYA ÖNDER
KEZİBAN KONUKCU KOK
CENGİZ ÇİÇEK
ÖZGÜL SAKİ
ÇİĞDEM KILIÇGÜN UÇAR
İSKENDER BAYHAN
ÇİÇEK OTLU
CELAL FIRAT
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