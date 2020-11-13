Samanyolu Haber /Gündem / Hasan Cemal: Türkiye'nin bir numaralı sorunu senden başkası değil /13 Kasım 2020 12:43

Hasan Cemal: Türkiye'nin bir numaralı sorunu senden başkası değil

'Demokrasinin omurgası olan yasama-yürütme-yargı üçgenindeki 'güçler ayrılığı"nı kim yerle bir etti?..'

SHABER3.COM

T24 yazar Hasan Cemal, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden damat Berat Albayrak'ın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek "Ne desen, ne yapsan nafile, bu sicille artık inandırıcı olamazsın; çünkü sorun sensin! Olumsuzlukları Damat Bey'e yıkıp kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun, kendini aldatma" diye yazdı.

Cemal'in T24'te yayımlanan bugünkü yazısı şöyle:

Evet, artık ne desen, ne yapsan nafile.
Geçmişin öyle ki...
Bu sicille inandırıcı olamazsın.
Anlaşılan o ki, gidişat seni de korkuttu. 
Ekonomiden fena halde ürktün.
Belki de umutsuzluğa kapıldın? 
Olumsuzlukları Damat Bey'e yıkıp 
kurtulacağını mı sanıyorsun?..
Eğer öyleyse yanılıyorsun.
Bu bir çıkmaz sokak!
Damat Bey'i kapının önüne koymakla 
bir yere varamazsın.
Çünkü "tek adam"ın kim olduğunu 
bilmeyen yok bu memlekette.
Tüm iktidar ipleri kimin elinde, 
herkesin malumu.
Son söz Saray'da!
Tek adam rejiminin realitesi bu...
Ama korkmakta haklısın.
Ekonomideki gidiş gerçekten ürkütücü...


Bu bakımdan yakın geçmişi 
şöyle bir düşünmek faydalı olabilir.
Düşük faize karşı çıkan 
Merkez Bankası başkanlarını 
kim hain ilan etti?.. 
Kim görevden aldı?..
Önce hukuk diyen TÜSİAD başkanlarını
kim vatan haini ilan etti?..
Enflasyona karşı 'düşük faiz'le 
mücadele etmeye kalkışıp 
ele güne alay konusu olan kimdi?..
Faize sürekli fren koyarak 
devletin "döviz kasası"nı 
kim tamtakır hâle getirdi?..
Biraz daha başa dönelim.
Yakın çevrenden, Saray'a yakın
müteahhitlerden, "Damat Bey'i 
ekonominin başına getirme, 
Maliye Bakanı yapma" diyenlere 
kulak asmayan kimdi?..
Ekonomide Merkez Bankası gibi 
bağımsız kurumlar olmadan, 
ekonomide bazı yapısal reformlar
yapılmadan ve de hukuk devleti olmadan,
ekonomi dikiş tutmaz diyen 
aklı başında seslere bunca zamandır 
kim kulak asmadı?..
Yalnız Merkez Bankası'nda değil, 
yargıda da bağımsızlığı
yok eden kimdi?..
Demokrasinin omurgası olan 
yasama-yürütme-yargı üçgenindeki 
"güçler ayrılığı"nı kim yerle bir etti?..
Bağımsız ve özgür medya
nasıl, kimin eliyle tarihe karıştı?..
Bu soruların cevabını da bilmeyen yok.
Oradan oraya savrulan çivisi çıkmış 
bir ekonomi bugün seni bile 
korkutur hâle gelmişse, hepimiz biliyoruz,
bu senin eserin, başkasının değil.
Şu sıralar ağzından 
bazı doğru şeyler
çıkmıyor değil. Öyle şeyler ki, 
sanki bunca yıldır iktidar koltuğunda 
oturan sen değilsin, 
sanki iktidara yeni geldin.
Ayrıca, şu son söylediklerinin altını
şöyle bir kazıyınca eski zihniyet sırıtıyor.
Bu "zihniyet"tir, Türkiye'yi ekonomi dahil
her bakımdan çıkmaza sokan... 
Evet, artık ne desen nafile.
Tekrarlıyorum:
Bu sicille inandırıcı olamazsın.
Çünkü sorun sensin!
Türkiye'nin bir numaralı sorunu 
senden başkası değil.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hasan Cemal: Türkiye'nin bir numaralı sorunu senden başkası... Sonraki Haber >>

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Süt banyosu rezaletinden sonra şimdi de meyve suyu skandalı

Tayfun Filipinler'i vurdu

Tayfun Filipinler'i vurdu

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Lastik tamircisi hayatını şokunu yaşadı

Golf tarihine geçecek atış

Golf tarihine geçecek atış

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Mahkumların kaçış anı kameralara yakalandı

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Türkmenistan lideri törenle milli köpeğin heykelini diktirdi

Babacan: Bugünleri mumla ararız

Babacan: Bugünleri mumla ararız

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

O soruya öyle bir cevap verdi ki!

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ermenistan'da halk Meclis ve hükümeti bastı, Paşinyan kayıp

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde

Ya tabutla çıkıyorlar ya da ölüm döşeğinde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:11