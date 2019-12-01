Hasan Cemal'in pasaportuna el konuldu

Gazeteci Hasan Cemal'e yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Pazar günü sabah saatlerinde Berlin'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Hasan Cemal'in pasaportuna el kondu.







Eşi ile birlikte, 12.30 uçağıyla Almanya'nın Berlin kentine gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden T24 yazarı Hasan Cemal'e polisler tarafından hakkında yurt dışına çıkış yasağı olduğu bildirildi.





KARAR 11 KASIM'DA ALINIP TEBLİĞ EDİLMEMİŞ





Polislerin pasaportuna el konmasının ardından Hasan Cemal'e imzalatılan tebliğ tebellüğ tutanağında, yurt dışına çıkış yasağının tarihinin 11 Kasım 2019 olduğu kaydedildi.