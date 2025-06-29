Samanyolu Haber /Gündem / Hasan Dağı'nda kaybolan Kızılay Başkanı'ndan haber var! /29 Haziran 2025 09:30

Hasan Dağı'nda kaybolan Kızılay Başkanı'ndan haber var!

Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan ve yanındaki 3 kişiyle kaybolan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay, helikopterle kurtarıldı.

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Aksaray'da Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaptığı sırada düşerek başından yaralanan eski Hatay Milletvekili ve Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Mehmet Sılay (76) ile beraberindeki 3 kişi kayboldu.

Bulunmaları için arama çalışması başlatılırken, birkaç saatlik çalışma sonucu yerleri tespit edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı askeri helikopterle alınan Mehmet Sılay ve beraberindeki 3 kişi Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

DURUMLARI NASIL?
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Sılay ve beraberindekilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, hastaneye gelerek Sılay'ı ziyaret etti.
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