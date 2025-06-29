Samanyolu Haber /Gündem / Hasan Dağı'nda korkutan kaza: Kızılay Ankara Şube başkanı ve 3 kişi kayboldu! /29 Haziran 2025 00:37

Hasan Dağı'nda korkutan kaza: Kızılay Ankara Şube başkanı ve 3 kişi kayboldu!

Hasan Dağı'nda gezi için bulunan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay kayalıklardan düşerek yaralandı. Sılay ile birlikte yanındaki Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı Fahri Balcı ve 2 kişi daha dağda yolu kaybedince mahsur kaldı. Bölgede askeri helikopterler eşliğinde zamana karşı kurtarma operasyonu başlatıldı.

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Aksaray'daki Hasan Dağı'na hafta sonu kamp ve doğa yürüyüşü için çıkan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, çıktığı tırmanışta kayalıklardan düşerek yaralandı. Sılay ile birlikte Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı ve KİK Müşaviri Fahri Balcı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişilik grup, kazanın ardından hem yönlerini kaybetti hem de dağda mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle karadan yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterle havadan da destek veriliyor.

Arama çalışmalarının sürdüğü Hasan Dağı'nda, ekipler hem yaralıya ulaşmak hem de kaybolan 4 kişiyi güvenli şekilde tahliye etmek için zamanla yarışıyor.
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