Hasan Dağı'nda korkutan kaza: Kızılay Ankara Şube başkanı ve 3 kişi kayboldu!

Aksaray'daki Hasan Dağı'na hafta sonu kamp ve doğa yürüyüşü için çıkan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay, çıktığı tırmanışta kayalıklardan düşerek yaralandı. Sılay ile birlikte Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı ve KİK Müşaviri Fahri Balcı'nın da aralarında bulunduğu 4 kişilik grup, kazanın ardından hem yönlerini kaybetti hem de dağda mahsur kaldı.



Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle karadan yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına askeri helikopterle havadan da destek veriliyor.



Arama çalışmalarının sürdüğü Hasan Dağı'nda, ekipler hem yaralıya ulaşmak hem de kaybolan 4 kişiyi güvenli şekilde tahliye etmek için zamanla yarışıyor.