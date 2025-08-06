Samanyolu Haber /Gündem / 'Hasankeyf’teki Ilısu Barajı’nı sahte diplomalı mühendis yapmış' /06 Ağustos 2025 15:30

'Hasankeyf’teki Ilısu Barajı’nı sahte diplomalı mühendis yapmış'

Sahte inşaat mühendisi Baykara'nın devletten ihaleler alıp baraj yaptığı ortaya çıktı. Ilısu Barajı da Baykara'nın şirketi Malamira İnşaat'ın yapımını üstlendiği projeler arasında yer alıyor.

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E-imzaları taklit ederek sahte diploma üreten şebeke çökertilmesinin ardından soruşturmada kamuoyunu dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Hasankeyf’i yok eden Ilısu Barajı’nın inşaatını yapan Malamira İnşaat Şirketi’nin Yöneticisi Mehmet Baykara’nın diploması da sahte çıktı. İddianameye göre Baykara Yıldız Teknik Üniversitesi’nden İnşaat Mühendisliği’nden mezun olmuş gibi gösterildi.

Baykara’nın diploması 27 Ağustos 2024’te oluşturuldu. Baykara’nın telefonunda da aynı gün diploma e-devlet üzerinden sorgusu yapıldı.

Kamudan Baraj İhalesi Almış

Sahte İnşaat Mühendisi Baykara’nın devletten ihaleler alıp baraj yaptığı ortaya çıktı.

Baykara’nın patronu olduğu şirket, DSİ’den aldığı Dicle Nehri’ndeki Ilısu Barajı, Şırnak Barajı, Uludere Barajı ve Kavşaktepe Barajı’nı yaptığı öğrenildi. Başka birçok projede de imza bulunan şirket, halen DSİ Genel Müdürlüğü’nden aldığı “Ereğli-İvriz Sulama Sistemi” ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nden “Eruh-Fındık Yol İnşaatı” projelerini sürdürüyor.

Serbestiyet’in haberine göre Mehmet Baykara, adına hazırlanan sahte diploma hakkında bilgisinin olmadığını iddia etti. Baykara, konudan ifadeye çağrılması üzerine haberi olduğunu öne sürdü.

Baykara, usulsüz diplomanın sisteme yüklendiği gün mezun sorgulama işlemi yaptığını da reddetti. Baykara, mezun sorgulama işlemini yanında çalışan bir personelinin yapmış olabileceğini ileri sürdü.
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