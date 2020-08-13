Hasar 15 milyar doları aştı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlama hakkında İspanya Kralı 6'ncı Felipe ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.







Avn, görüşmede Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığının tahmin edildiğini söyledi.





İspanyol Kral 6'ncı Felipe ise ülkesinin bu zor dönemde Lübnan ile dayanışma içinde olduğuna vurgu yaptı.







BİNLERCE ARABA VE BİNA HASAR GÖRDÜ





Lübnan Emniyet Genel Müdürlüğü İç Güvenlik Biriminden yapılan yazılı açıklamada, patlamanın yaşandığı 4 Ağustos'tan itibaren hasar tespit çalışmalarına başladıkları belirtildi.





Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 3 bin 972 bina ve 4 bin 214 aracın hasar gördüğü tespitinin yapıldığı ifade edilen açıklamada, hasar tespit çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.







Bu süre zarfında hırsızlık olaylarına karşı özel mülklerin korumaya alındığına işaret edilirken, bugüne kadar hırsızlık şüphesiyle 40 civarında kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.





Söz konusu patlamada hayatını kaybetmiş, ancak kimliği belirlenemeyenler ile kayıpların kimliklerini tespit etmek için uzman bir ekibin kurulduğuna işaret edildi.





2 BİN 750 TON AMONYUM NİTRAT İNFİLAK ETTİ





Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.





Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.





Lübnan sağlık makamlarının resmi açıklamalarına göre, 171 kişi hayatını kaybetmiş ve 30-40 kişinin kaybolmuştu.





Yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı mevcut.





Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.