Samanyolu Haber /Gündem / Hasar gören binalara mühür vuruldu /26 Eylül 2019 20:41

Hasar gören binalara mühür vuruldu

Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.

SHABER3.COM

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.  

ŞİRİNEVLER'DE PANİK

İstanbul, Şirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Ayrıca Kartal'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hasar gören binalara mühür vuruldu Sonraki Haber >>

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Caminin minaresi depremde böyle yıkıldı

Market kamerasından deprem anı!

Market kamerasından deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

Canlı yayında deprem anı!

İstanbul depreminde panik anları!

İstanbul depreminde panik anları!

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum

Uzman yorumu: Bunun bağımsız bir deprem olduğunu düşünüyorum

İşte deprem esnasında çekilen görüntüler!

İşte deprem esnasında çekilen görüntüler!

İşte deprem anı: Gökdelen beşik gibi sallandı

İşte deprem anı: Gökdelen beşik gibi sallandı

İşte Erdoğan İngilizcesi

İşte Erdoğan İngilizcesi

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Peygamber devesi iş makinesine kafa tutuyor...

Çiftçiyi bitirdiniz!

Çiftçiyi bitirdiniz!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:26:27